Evakuisano pet vaspitačica iz vrtića u Ljigu! Posledice nevremena u Srbiji: Zbog udara groma izbili požari, krovovi počupani video

Tokom dana pripadnici Sektora za vanredne situacije MUP evakuisali su 10 lica na dve intervencije izazvane nevremenom i jakim padavinama i to u Ljigu 5 vaspitacica iz vrtica, 5 lica iz vozila u selu Ključ kod Mionice.

57 vatrogasaca-spasilaca sa 26 vozila i 12 pumpi angazovani su i na 11 crpljenja vode u Vranju, Leskovcu i Mionici, na gašenju požara nakon udara groma u Subotici, Vranju i Ubi. Takodje, vatrogasci-spasioci pomažu gradjanima i na uklanjanju palih stabala u Zaječaru, Knjaževcu, Užicu, Čačku i Leskovcu kao i uklanjanju delova limene krovne