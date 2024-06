Stravični prizori nevremena u Srbiji: Ulice pod vodom, drveće pada na sve strane VIDEO

Mnoge delove Srbije danas je pogodilo veliko nevreme.

Ulice su poplavljene, a pripadnici MUP-a do sada su evakuisali 10 osoba. Kasno popodne crni oblaci nadvili su se nad Kolubarskim okrugom, a potom se premestili i na druge delove zemlje. Društvene mreže preplavili su snimci obilnih padavina. Kiša je dovela do poplava na ulicama Kruševca. A post shared by 192.RS (@192_rs) Pod vodom se našla i autobuska stanica u Mladenovcu. A post shared by 192.RS (@192_rs) U Ljigu se nakon današnjih padavina razmatra uvođenje