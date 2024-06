Vladimiru Kecmanoviću produžen pritvor

Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu donelo je danas rešenje kojim je Vladimiru Kecmanoviću, ocu dečaka koji je 3. marta prošle godine počinio masakr u OŠ „Vladislav Ribnikar”, produžen pritvor.

Produženje pritvora po ovom rešenju može da traje do 60 dana, saopštio je Viši sud u Beogradu. – Okrivljenom je pritvor produžen usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će, u slučaju boravka na slobodi, u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i s obzirom na to da je osnovano sumnjiv da je izvršio krivično delo za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli su do