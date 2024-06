Uhapšen muškarac koji je kamionom ubio biciklistu u Zrenjaninu

ZRENJANIN - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Zrenjaninu, uhapsili su S. G. (30) iz Uba, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, saopštila je danas PU Zrenjanin.

On se sumnjiči da je jutros, oko 08.30 sati, na raskrsnici Birčaninove, Tomićeve i Banatske ulice u Zrenjaninu, kamionom marke "mercedes" naleteo na sedamdesetpetogodišnjeg biciklistu, koji se kretao kolovozom u istom smeru. Sedamdesetpetogodišnjak je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta. S. G. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.