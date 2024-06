Sjajne vesti za osnovce u ovom gradu: Besplatni udžbenici za sve učenike od 1. do 8. razreda

Tokom letnjeg raspusta za roditelje i đake na teritoriji opštine Požega stižu lepe vesti, jer će udžbenike za sledeću školsku godinu svi osnovci od opštine dobiti besplatno. - U oviru rebalansa budžeta opredeljena su sredstva od 12, 5 miliona dinara za besplatne udžbenike, pa će tako svi učenici od prvog do osmog razreda, do početka nove školske godine, dobiti nove udžbenike, rekao je predsednik opštine Požega Đorđe Nikitović. On dodaje da je to samo jedna u nizu