Teška saobraćajna nesreća kod Kikinde: Sedmoro povređenih, vozilo "zgužvano" nakon sudara (foto)

Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros oko 7 i 30 sati na putu od Kikinde prema Bašaidu, kod tzv.

Rotarove pumpe. U njoj je povređeno sedmoro putnika, šestoro lica zadobilo je lakše, a jedno teže telesne povrede, koje nisu opasne po život. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Kako se saznaje, svi putnici su nakon ukazane lekarske pomoći pušteni kućama. - Do nesreće je došla kada su se sudarila dva putnička automobila, „fiat doblo“ i „dačia duster“. Jedno vozilo se zaustavilo na putu, ali tako da je levim točkovima bilo na kolovozu, a