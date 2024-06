Ko je terorista Salahudin Žujović

Ministar Ivica Dačić je jutrošnji napad na žandarma ispred izraelske ambasade okarakterisao kao teroristički akt. "Traga se za ljudima sa kojima je napadač bio u kontaktu.

On je iz Mladenovca i promenio je veru, prešao je u islam, promenio ime u Salahudin i prešao je da živi u Novi Pazar", rekao je Dačić. On je potom pokazao fotografiju supruge osumnjičenog za napad kod ambasade. On je rekao da je fotografija nastala u martu u odeljenju za strance. „Reč je o fotografiji koja je nastala u našoj upravi za strance, u martu ove godine. On je doveo ženu iz Crne Gore, iz Plava, Besa se zove žena. Doveo je da je prijavi u upravu za strance.