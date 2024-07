Povređen državljanin Srbije na rumiji: Crnogorski vojnici ga evakuisali i transportovali u bolnicu

Pripadnici Vojske Crne Gore evakuisali su povređenog državljanina Srbije sa Rumije i transportovali ga u barsku bolnicu.

Radi se o učesniku trke "Rumija Skyrunning", a do nezgode je došlo blizu planinskog vrha, na nepristupačnom grebenu, koji se nalazi na više od 1.500 metara nadmorske visine. Do tamo su vojnici stigli helikopterom, nakon čega su povređenog bezbedno transportovali do Bara. - Pripadnici VCG još jednom su pokazali znanja i veštine da pruže podršku i pomoć u nepredviđenim situacijama - objavilo je Ministarstvo odbrane. (Cdm.me)