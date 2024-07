„Terorista pre napada ženi poslao video poruku“: Ministar Dačić otkrio najnovije detalje o Milošu Žujoviću, ali i šta je njegova supruga ispričala u policiji u Crnoj Gori

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je jutros gostujući na TV Pink u okviru jutarnjeg programa istakao da, kada se desi neki akt, koji se tereti kao teroristički, on, kao ministar unutrašnjih poslova ima za obavezu da izda crveni nivo bezbednosnih pretnji od terorizma.

On je govorio o Milošu Žujoviću, konvertita u islam koji je u subotu samostrelom ranio pripadnika Žandarmerije dok je obezbeđivao zgradu Ambasade Izraela u Beogradu. Kako kaže, u skladu sa tim, bez obzira da li je realan viši nivo pretnje, trenutno nema naznaka da je opasna situacija. Prošli su kritični trenuci kada je moglo da dođe do još napada, rekao je Dačić. „Kada su u pitanju organizovane grupe, moglo bi do sada još da s eočekuje. Ovde treba odvojiti dve