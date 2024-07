U Srbiji sutra pretežno oblačno i svežije vreme,mogući pljuskovi sa grmljavinom

U Srbiji će u utorak, 2. jula biti pretežno oblačno, znatno svežije i veoma nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom u svim predelima, dok će pojava grada biti češća u južnim krajevima, saopštio je danas Republički Hidrometeorološki Zavod.

Očekuju se obilne padavine, u većini mesta od 20 do 40 milimetara, a u delovima Vojvodine, zapadne i centralne Srbije i do 80 milimetara, lokalno i više, duvaće slab i umeren vetar, a temperature će se kretati od 17 do 29 stepeni, prenosi Tanjug. U Beogradu će biti oblačno i znatno svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, očekuju se obilne padavine, od 30 do 50 milimetara za 24 h, lokalno i preko 70,a atemperature će biti oko 22 stepena, uveče u padu.