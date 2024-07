Mišel otkazao posetu Crnoj Gori, opozicija optužuje Mandića i Vladu

PODGORICA - Tek što je počela današnja sednica Skupštine Crne Gore je na kratko prekinuta, nakon što je poslanik opozicionog DPS Andrija Nikolić zatražio odgovor od predsednika parlamenta Andrije Mandića zašto predsednik Evropskog saveta Šarl Mišel, uprkos zvaničnim najavama, ne dolazi u Podgoricu.

Nikolić smatra da otkazivanje Mišelove posete dovoljno govori, te da su, kako je naveo, "međunarodno izolovani predsednik parlamenta ali i Vlada". Mandić je rekao da je Mišela pozvao predsednik Crne Gore Jakov Milatović, te da je to adresa za razjašnjenje o otkazivanju posete, a da on sa tim nije upoznat. On je rekao da parlament i on lično imaju veliko poštovanje za Mišela, da je on prijatelj Crne Gore, i da je mnogo toga uradio da Crna Gora dobije pozitivan IBAR.