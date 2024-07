Sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom stupio na snagu

BEOGRAD - Sporazum o slobodnoj trgovini (SST) između Srbije i Kine stupio je danas na snagu i njegov cilj je omogućavanje preferencijalnog pristupa kineskom tržištu za proizvode srpskog porekla. Povlašćeni pristup proizvoda srpskog porekla tržištu sa više od 1,4 milijarde stanovnika stavlja kompanije iz Srbije u mnogo bolji položaj u odnosu na kompanije iz Evrope i okruženja i trebalo bi da dovede do značajnog povećanja izvoza, proširenja investicionih i proizvodnih kapaciteta u našoj zemlji, ali i

SST sa Kinom odnosi se na oko 20.000 artikla, a odmah bez carina moći će da se izvozi oko 60 odsto njih. U narednih pet do 10 godina bescarinski izvoz biće moguć za 30 odsto proizvoda čija će se carina godišnje smanjivati od 20 do 10 odsto. Roba koja će biti oslobođena carina za pet godina godišnje će imati umanjenu carinu za po 20 odsto, dok će roba koja će biti bez carina za 10 godina, do tada imati godišnje smanjenje carina za po 10 odsto. Trajno će carinama,