Pisma iz Nemačke: Navijačka ofanziva Slovenaca, tihi Portugalci čekali šansu iz kontre po ulicama Frankfurta

Od železničke stanice u Frankfurtu ka starom gradskom jezgru ovog nemačkog grada vodi lavirint od nebodera.

Iznad tebe su stakleni divovi što dodiruju nebo, a okolo biznismeni u odelima, dostavljači hrane na biciklama, zagledani turisti i beskućnici na trotoarima.

Mozaik sudbina i neispričanih priča.

Probijajući se kroz omeđene ulice na ulazu jednog hotela vidim radnika koji načinom odevanja neodoljivo podseća na ska muzičare iz Velike Britanije s kraja sedamdesetih i početka osamdesetih.

Dakle - sako, kravata, šeširić i naočare za sunce. Fale samo još instrumenti i da zapevamo A Message to You, Rudy od grupe Spešls (The Specials).

Na tečnom engleskom upućuje portugalsku porodicu u obližnji restoran na ručak.

Otac se zahvaljuje, dok dvojica sinova, jedan, naravno, u dresu sa brojem sedam kapitena portugalske fudbalske reprezentacije - Kristijana Ronalda, trčkaraju uz ulicu.

Portugal i Slovenija večeras u Frankfurtu igraju utakmicu osmine finala Evropskog prvenstva.

Nešto dalje, na semaforu, srećem i prve slovenačke navijače.

„Ko daje gol večeras?", upitah grupu slovenačkih navijača iz Maribora sastavljenu od trojice veterana i jedne mlađe ljubiteljke fudbala.

„Šeško dva komada, jedan Šporar i jedan Ronaldo", optimistično Milan Stegne prognozira rezultat od 3:1 za Sloveniju i golove njihovih napadača i portugalskog kapitena.

Nemanja Mitrović Dinko i Milan Stegne (prvi i drugi sleva) sa familijom

Trebalo je, kaže, Srbija da pobedi Dansku pa da svi zajedno idemo u eliminacionu fazu.

„Grlili smo se sa Srbima pred utakmicu sa nama", kaže njegov polubrat Dinko Stegne i dodaje da je služio vojsku u Zrenjaninu i Kruševcu.

„Nije bilo nijednog incidenta. Srpski navijači pevaju: 'Luka Dončić jedan je od nas', a mi vraćamo: 'Luka Dončić on je pola naš'", naglašava Milan koji se sa ćerkom i dva brata uputio do Rumerberga, glavnog trga u starom delu Frankfurta.

A tamo desetine Slovenaca.

Na ulazu me je dočekao ulični performer u zlatnom odelu i ofarbanog lica, a nešto dalje i tabla sa pitanjem - ko će pobediti večeras?

Slovenci koji su većina na trgu glasaju, logično, za njihovu reprezentaciju, dok turisti mahom zalepe kružić na strani gde piše Portugal.

Jedna Slovenka u šali suflira nepristrasnim glasačima da podrže njenu reprezentaciju, uglavnom neuspešno, mada je nekolicinu i ubedila.

Kakva je bila atmosfera uoči meča Portugalaca i Slovenaca pogledajte u snimku BBC reportera iz Nemačke Nemanje Mitrovića

https://www.instagram.com/p/C84ozvihBl8/

Mi Slovenci, Kdor ne skače ni Slovenac - hej, hej, hej i druge navijačke haiku vratolomije odzvanjaju trgom okruženim srednjovekovnim građevinama - u prvom redu luteranskom crkvom Svetog Nikole i nekadašnjom gradskom većnicom.

U centru zbivanja s vremena na vreme je i momak koji jurcajući okolo traži kartu za večerašnju utakmicu, dok mu jedan Slovenac dobacuje u šali - „može, ali za 1.000 evra".

Najglasnije navija grupa momaka iz slovenačkog grada Celja, usidrena u jedan od kafića.

„Ne mogu da dočekam da vidim večeras Ronalda kako plače", govori 25-godišnji Patrik Budiša.

Prognozira da će odbrambeni igrač Celja, Žan Karničnik, strelac gola za Sloveniju protiv Srbije, dodati Šešku za vođstvo njihove reprezentacije.

Nemanja Mitrović Patrik Budiša (stoji sa naočarama za sunce) i ekipa slovenačkih navijača

Portugalaca je malo i uglavnom razgledaju okolne građevine i njihove fasade - pesme nema ni u naznakama.

„Biće to teška i čvrsta utakmica, ali pobedićemo lako", kaže uz osmeh Žoao Lavanžero iz Lisabona.

Uveren je da će Ronaldo rešiti pitanje pobednika jednim golom i asistencijom.

Time će, kaže, pojačati lični rekord po broju golova na Evropskim prvenstvima, ali i po asistencijama izbiti na prvo mesto ostavljajući Čeha Karela Poborskog na drugom mestu.

Kapiten Portugala drži rekord i po broju Evropskih prvenstava koje je odigrao - šest, ali i odigranih utakmica.

Žoava partnerka Milena Gama kaže da će Portugalija pobediti 2:1.

Nemanja Mitrović Žoao i Milena

Zvanične lokacije okupljanja navijača obe reprezentacije nalaze se u dve različite fan zone.

Slovenci su pokraj reke Majne, a Portugalci do zgrade Stare opere.

Uputio sam se do portugalskog okupljališta u nadi da ću tamo zateći veseliju atmosferu.

Usput nailazim na mini turnir u stonom fudbalu - na jednom igraju Slovenci međusobno, a na drugom, verovali ili ne, navijači Portugala i nemački policajci.

Kod Stare opere sve se crveni od portugalskih dresova, ali je i dalje neočekivano tiho.

Tek tu i tamo se prolomi po koji suiii- Ronaldov usklik pri proslavi pogotka koji je postao planetarno popularan i koji ću, čini mi se, da sanjam noćas.

I napokon pesma - ali sa bine, gde dve pevačice i klavijaturista pokušavaju da animiraju navijače.

Kreće blago gibanje, pojaviše se i veliki barjaci, a pomalo se i navija, ali sve u decibelima nedostojnim takvog momenta.

Na kraju je zapaljena i zelena dimna bomba, zbog čega su dobili kritike organizatora sa razglasa.

Slovenci su dobili u navijanju na ulicama Franfkurta, ali računa se pobeda na terenu.

Pogledajte fotografije pasioniranog navijača Portugala:

