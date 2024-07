Ultradesničari u Francuskoj neće praviti koalicije

Beta pre 1 sat

Nacionalni savez (Rassemblement national) formiraće vladu samo ako dobije apsolutnu većinu u drugom krugu parlamentarnih izbora u nedelju, izjavila je danas Marin Le Pen (Marine Le Pen). Ova stranka je pojedinačno dobila najviše glasova u prvom krugu parlamentarnih izbora 30. juna, ali to nije dovoljno za formiranje vlade. "Ne možemo da prihvatimo da uđemo u vladu u kojoj nećemo moći da delujemo, i to bi bila izdaja ljudi koji su glasali za nas" izjavila je danas Le Pen, u intervjuu za Frans Enter (France Inter). U nameri da spreče ultradesničare da formiraju vladu neki kandidati levice i centra koji nisu dobili većinu u prvom krugu, ali su prošli u drugi, sklonili su se u stranu, a rok za povlačenje iz izborne trke je do danas u šest popodne. Ako se povuku, koalicije koje su suprotsavljene ultradesničarima mogle bi da pridobiju njihove birače i tako spreče Nacionalni savez da formira vladu. "Danas imamo jedan cilj, a to je da sprečimo da Nacionalni savez formira vladu", izjavio je Fransoa Rufin (François Ruffin) iz levičarske stranke France Unboved (France Unbowed), koja je deo nove koalicije predvođene Nacionalnim frontom (National Front), a u kojoj su i zeleni, socijalisti i komunisti. Predsednik Makron je raspustio parlament i raspisao izbore devetog juna, nakon pobede Nacionalnog saveza na izborima za Evropski parlament. Izrazito nepopularni predsednik nadao se da ultradesničari neće ponoviti taj uspeh, u trenutku kada Francuzi odlučuju o svojoj državi. Međutim, Makronov plan nije uspeo. Sada ga čak i iz njegovog tabora optužuju da je on kriv za porast popularnosti Nacionalnog saveza, jer je raspisao izbore u trenutku kada je mnogo ljudi nezadovoljno porastom inflacije, životnim standardom i Makronovom politikom prema imigrantima. Ultradesničari osvojili su glasove kampanjom oko inflacije i tvrdnjama da su francuske porodice skrajnute globalizacijom. Stranka Marin Le Pen obećala je da će podići kupovnu moć, smanjiti broj migranata i zauzeti oštriji stav prema EU. Protivnici Nacionalnog saveza boje se za građanske slobode, ako ova stranka koja je poznata po rasizmu, ksenofobiji i neprijateljskom stavu prema francuskim muslimanima formira vladu. Takođe Nacionalni savez planira da poveća policijska ovlašćenja, i uskrati francuskim građanima koji imaju dvojna državljanstva mogućnost da rade u nekim državnim strukturama. Makron je upozorio da bi ultradesničarska koalicija mogla da uvede zemlju u građanski rat.

(Beta, 07.02.2024)