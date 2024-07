Indi predlagana za svedoka na suđenju zoranu marijanoviću: Zbog pevačice se svađao sa pokojnom Jelenom, a ovako je Aradinovićeva pričala o njemu: "Obeležio je moju karijeru"

Tokom jučerašnjeg dana kao bomba odjeknula je vest da su Zoran Marjanović i pevačica Indira Indi Aradinović u vezi.

Indi i Zoran su, naime, uhvaćeni zajedno na jednom privatnom bazenu, bili su prisni, a pevačica je pokušala da opravda to što ju je Zoran pipkao po butinama. Inače, ranije se pominjalo da je Indi često bila uzrok svađi između Jelene i Zorana. Navodno je bila bliska sa njima sve do jedne svađe. Navodno je čak i Zoranova majka Zorica na saslušanju u policiji potvrdila da su se Marjanovići svađali zbog Indi. – Svaki bračni par se svađa, to je normalno. Eto, svađali su