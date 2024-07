(FOTO, VIDEO) Razorno nevreme širom Srbije: Vetar lomi grane, grad razbija stakla

Snažno nevreme na koje je upozoravao Republički hidrometeorološki zavod stiglo je iz Hrvatske i BiH u Srbiju, prvi na udaru bili su Batrovci, Šid i Bačka Palanka.

Neveme je zatim stiglo do Novog Sada, a potom je zahvatilo i Beograd, u prestonici sevaju munje, duva jak vetar i pada obilna kiša. Na Banjici je vetar oborio stablo, dok je u centru grada u Cetinjskoj ulici pala ograda na gradilištu. Raskrsnica ispod Pupinovog mosta je potpuno poplavljena. Na loše obezbeđenom gradilištu u Cetinjskoj ulici ograda je