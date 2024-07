Uništavanje larvi i odraslih komaraca u Kragujevcu

Obaveštavaju se građani i pčelarska društva da će u sredu, 3. jula 2024. godine, ukoliko se za to stvore povoljni meteorološki uslovi, Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju EKO-SAN PLUS d.o.o. izvršiti tretmane suzbijanja larvi i odraslih jedinki komaraca u Kragujevcu, i to: – Tretman suzbijanja larvi komaraca na manjim i većim vodenim recipijentima (bare, kanali i jezera) biće realizovan u prepodnevnim časovima preparatom Vectobac WG, biološki