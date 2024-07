Glavaš: Svi komunalci su na terenu, ali ne možemo da budemo svuda istovremeno

Gradski sekretar za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju Darko Glavaš izjavio je da je tokom nevremena koje je zahvatilo Beograd palo gotovo duplo više padavina od najavljenih i istakao da su svi komunalci na terenu, ali da ne mogu biti svuda istovremeno.

'Imali smo najavu od tridesetak litara padavina, a palo je do sada 70 litara po metru kvadratnom. Očekujemo još pet do sedam litara do kraja večeri“, rekao je Glavaš za RTS i najavio prestanak padavina između 22 sata i ponoći. Istakao je da je ceo komunalni sistem stavljen u stanje visoke pripravnosti. 'Angažovano je kompletno angažovanje svih resursa komunalnih preduzeća. Oko 1.500 radnika je na terenu sa više od 250 vozila. Nekoliko stotina intervencija je već u