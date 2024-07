RHMZ: Jako nevreme ponovo pogodilo delove Srbije

Jako naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i lokalnom pojavom grada koje je zahvatilo zapadnu Srbiju, Šumadiju, Beograd i Banat premeštaće se sporo na istok severoistok, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Očekuje se velika količina padavina za kratko vreme, između 20 i 40mm ponegde i više, kao i jak i olujni vetar u zoni intenzivnih padavina. Tendencija premeštanja je ka Rumuniji i istočnoj Srbiji. Jako naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom , padom temperature i lokalnom pojavom grada već je zahvatilo zapadne delove Vojvodine i zapadnu Srbiju. View this post on Instagram A post shared by MOJ - BEOGRAD (@moj_beo_grad_) RHMZ: U sredu smirivanje oluje, krajem