"Ljudi Pomozite, gori kuća!" Grom zapalio 3 kuće: Dramatičan snimak iz Smedereva(video)

Udar groma izazvao je večeras požar na tri kuće u naselju Leštar u Smederevu.

Kako se može videti na dramatičnom snimku objavljenom na društvenim mrežama, ogroman plamen guta kuću dok ljudi u panici pokušavaju da ga obuzdaju. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Pomozite ljudi, gori kuća, ajde da razvučemo crevo - čuju se glasovi uznemirenih ljudi koji su se zatekli na licu mesta i pokušavaju da pomognu vatrogascima. Prema prvim informacijama nema povređenih lica, a materijalna šteta je velika. Kurir