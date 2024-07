Počinje upis u srednje škole, najveće interesovanje za medicinu

Pomoćnik ministra prosvete za srednje obrazovanje Miloš Blagojević izjavio je da danas počinje upis u srednje škole, kao i da najveće interesovanje vlada za obrazovnim profilima medicinske struke, pre svega u unutrašnjosti Srbije.

On je za Tan‌jug rekao da su u Beogradu i Novom Sadu najtraženije gimnazije. On je objasnio i da učenici mogu da se upišu neposredno u srednjim školama i da predaju svoja dokumenta danas i sutra od 8 do 15 časa, a elektronskim putem, preko Portala "Moja srednja škola" mogu to da obave do 6. jula. "Za ispunjenost zdravstvenih zahteva je uslov za upis na određene obrazovne profile, a lekarsko uverenje je nepohodan dokument koji se prilikom upisa prilaže. Ukoliko