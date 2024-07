Rame uz rame sa velikanom: Fudbaler Holandije ušao u istoriju reprezentacije!

HOLANDSKI fudbaler Kodi Gakpo blistao je na utakmici protiv Rumunije (3:0) u osmini finala Evropskog prvenstva. Igrač Liverpula je na tom meču uspeo da uđe u istoriju "oranja".

FOTO: Tanjug/AP Naime, on je sa 25 godina i 56 dana je najmlađi igrač ove reprezentacije koji je postigao gol i asistirao u nokaut meču na velikom turniru od Marka van Bastena koji je to uradio u finalu EURO 1988 (23 godine, 238 dana).