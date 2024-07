Opozicija u Nišu najavila nastavak pravne borbe, bez demonstracija

Beta pre 4 sati

Predstavnici opozicije u Nišu su danas najavili nastavak pravne borbe za očuvanje izborne volje građana iskazane na junskim izborima, ali su dodali da neće biti protesta i demonstracija.

Nišku opoziciju čine grupa građana "Dragan Milić", koalicija "Biramo Niš", pokret "Kreni promeni" i koalicija "Ujedinjeni - Nada za Niš".

Doktor Dragan Milić, nosilac istoimene izborne liste grupe građana, rekao je na konferenciji za medije da je pobeda opozcije "ubedljiva i nesumnjiva" tako da, "nijedan matematičar niti političar ne mogu poraz koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke da pretvore u pobedu".

Prema Milićevim rečima, opozicija neće da prihvatiti odluku Višeg suda po kojoj je pobedu na izborima odnela koalicija oko SNS, ali neće ni organizovati proteste i demonstracije.

"Jedan put je da prihvatimo odluku suda i da kažemo da je to to. To se nikada neće desiti. Mi pokradene izbore prihvatiti nećemo, nemamo pravo da prevarimo one glasače i birače koji su glasali za naše liste", istakao je Milić.

Prema njegovim rečima, postoji i predlog da se organizuju demonstracije, ali se zapitao šta bi se time dobilo.

"Demonstracije gde, sa kojim ciljem, koliko dugo i kako da se realizuju? Šta nakon protesta? Jel upadamo u policijsku stanicu, GIK, Skupštinu grada?", upitao je.

"Uglavnom te 'dobronamerne' poruke dobijamo iz Beograda i oni kažu da oni to tako vode iz Beograda, ali mi to tako ne vidimo iz Niša", naglasio je Milić.

On je rekao da će opozicija nastaviti borbu za svoju pobedu na jedini mogući način "a to je legalnim putem".

"Pokrenućemo postupak protiv sudija koji su doneli ovu skandaloznu odkuku koja je neprimerena i koji su pogazili svoju čast sudija", kazao je .

kako je naveo,:"Morali su da sude u skladu sa zakonom, a ne u skladu sa političkim željama pojedinaca".

Prema njegovim rečima, najveći gaf koji se desio je da nema ponovljenih izbora na biračkim mestima 10 i 18, a pogotovo na biračkom mestu broj 10, gde je i sud utvrdio da je došlo do falsifikovanja izbornih rezultata.

Sud je, dodao je Milić, utvrdio falsifikat, "ali su rekli da taj falsifikat nije bitan".

"Zamislite falsifikatora koga policija uhapsi sa 300.000 falsifikovanih evra, dođu kod sudije i sudija kaže da ima osnova i pokreće postupak. Narednog dana utvrde da je falsifikator iz SNS i sud donosi odluku da ga aboliraju jer 300.000 evra nije previše i ne ugrožava finansijsku stabilnost Srbije", rekao je Milić.

On je kazao da je sud "skandaloznom i sramnom odlukom" abolirao falsifikatora koji je, kako je naveo, " morao da bude u zatvoru i da odgovara za falsifikovanje"

Rekao je da opoziciji predstoji dalja pravna borba pred Ustavnim sudom, a kada i tu opciju budu iscrpeli nastaviće dalje, sve dok ne budu iscrpeli sve mehanizme.

"Izbori na biračkim mestima 10 i 18 nisu ponovljeni jer se SNS uplašio gubitka vlasti. Opozicionim listama bilo bi potrebno još par stotina glasova da bi dobili još jedan mandat, a SNS bi izgubio jedan mandat i došli bi do jedinog realnog rezultata a to je 29 prema 31 u korist opozicije", izjavio je Milić.

Prema njegovim rečima, osim izborne krađe, druga nedopustiva stvar na minulim izborima je postojanje fantomske liste Ruske stranke.

"Po kom osnovu Ruska stranka nastupa na izborima?...Skandalazna je odluka GIK da se dozvoli Ruskoj stranci da izađe na izbore, posebno ako se uzme u obzir da su falsifikovali potpise za kandidaturu te liste", naglasio je Milić.

On je istakao da koalicija oko SNS mora da shvati da silom dobijena vlast nije dobra.

"To rade okupatori. Ova vlast kada bi se uspostavila, bila bi nenarodna vlast", istakao je Milić.

Nosilac liste "Biramo Niš", Đorđe Stanković je istakao je da samo u Srbiji onaj ko je na izborima poražen postaje pobednik.

"Izbore su izgubili, a proglašavaju to za pobedu. Pisaćemo prigovor na ovu konačnu odluku o izbornom procesu, imamo rok od 72 sata. Uvereni smo apsolutno da ćemo dobiti ovu pravnu borbu, jer su svi dokazi na našoj strani", kazao je Stanković.

Prema njegovim rečima, dve osobe su obeležile ovaj proces: Danijela Milićević, predsednica Gradske izborne komisije, i v.d. predsednika Višeg suda Tomislav Trajković.

"Protiv nje ćemo podneti tri krivične prijave, prva će se odnositi na biračko mesto broj 10 i falsifikat u zapisniku, druga će biti za biračko mesto broj 18 gde je pronađen veći broj listića od broja glasača i gde je neko izbacio te listiće i napravio novo krivično delo", kazao je.

Kako je naveo, treća krivična prijava biće za obradu rezultata glasanja 3. juna.

"Ona je proglasila određene rezultate, ali ti rezultati nisu objavljeni, što automatski budi sumnju u tu proceduru", naglasio je Stanković.

Prema njegovim rečima, Trajković će sutra će biti imenovan za predsednika Višeg suda "i time će očigledno biti nagrađen jer je legalizovao krađu".

