Drama u ustaničkoj ulici Pronađen predmet na ulici, sumnja se da je bomba, policija na licu mesta

Patrola policije izašla je večeras na intervenciju nakon što je prijavljeno da se na ulici u Beogradu nalazi predmet za koji se sumnja da je bomba, objavljeno je na društvenim mrežama. View this post on Instagram A post shared by MOJ - BEOGRAD (@moj_beo_grad_) - Pronađen predmet u okretnici tramvaja, Ustanička, sumnja se da je bomba. Policija je na licu mesta - stoji u objavi na instragram stranici moj beograd. Više detalja za sada nije poznato. Kurir