Više od 100 ljudi poginulo na verskom okupljanju u severnoj indiji: "Počeli su da padaju jedno na drugo" (foto)

Više od 100 ljudi je poginulo u metežu na verskom okupljanju na severu Indije, javili su indijski zvaničnici novi bilans nesreće.

Nije odmah jasno šta je izazvalo paniku posle skupa sa hinduističkim liderom Boleom Babom. Prema lokalnim medijima moguće je da je vrućina i osećaj gušenja u šatoru bio faktor. Najmanje 116 ljudi je poginulo, većinom žene i deca, rekao je Prašat Kumar, generalni direktor policije u severnoj indijskoj državi Utar Pradeš gde se taj težak incident dogodio. More than 100 people, most of them women and children, died on Tuesday in a stampede at a crowded religious event