Sutra smena sunca i oblaka, najviše do 28 stepeni

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i u većem delu suvo, dok će najviša dnevna temperatura iznositi do 28 stepeni.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura biće od 10 do 17, a najviša od 25 do 28 stepeni Celzijusa. Pojava kratkotrajne kiše biće veoma retka, izolovana, a duvaće slab do umeren, na istoku Srbije povremeno jak, severozapadni vetar. I u Beogradu sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 16, a najviša oko 27 stepeni, prenosi Tanjug. Prema izgledima