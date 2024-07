Danas saznaje: Novosadska policija uhapsila muškarca osumnjičenog za pedofiliju

Danas su na Novom Beogradu policijski inspektori Policijske uprave Novi Sad uhapsili I.M. (1983)zbog osnovane sumnje da je izvršio dva krivična dela polnog uznemiravanja nad maloletnim licem u Novom Sadu.

On se sumnjiči da je krajem juna u dva navrata napastvovao dve devojčice u Novom Sadu- na Spensu i na Štrandu. Osumnjičeni je saslušan i po odobrenju Osnovnog javnog tužilaštva mu je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu. Novosadska policija je za ovim muškarcem tragala nekoliko dana, a oglasila se i preko medija gde je navela da im građani jave ako