Orban o kritikama Borela, nakon posete Moskvi: To su birokratkse besmislice

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da su primedbe koje mu je zbog posete Moskvi uputio visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku Žosep Borel birokratske besmislice.

Borel je na društvenoj mreži X napisao da se Orbanova poseta Moskvi odnosi isključivo na bilateralne odnose Mađarske i Rusije. „Naš stav o ruskom ratu u Ukrajini isključuje zvanične kontakte sa predsednikom Putinom, što znači da Orban nije predstavljao Uniju„, naveo je Borel. . @PM_ViktorOrban visit to Moscow falls exclusively in the bilateral relations between Hungary & Russia. #EUCO positions on Russian war against Ukraine exclude official contacts between the EU