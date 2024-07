Oprez, danas počinje pakao! RHMZ upalio najviši nivo upozorenja, lekari na nogama: Obratite pažnju na ovu mapu i obavezno poštujte 6 mera (foto)

U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti pretežno sunčano i toplije.

Vetar slab i umeren, na jugu Banata povremeno i jak, jugoistočni. Najniža temperatura od 12 do 19, najviša od 30 do 34 stepena Celzijusa. U Beogradu pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 19, najviša oko 33 stepena. U Srbiji sledećih sedam dana pretežno sunčano uz dalji porast i jutarnjih i dnevnih temperatura. U nedelju se očekuje od 33 do 35 stepeni, a početkom sledeće sedmice biće još toplije, ponegde i do 37