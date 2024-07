Zrenjaninac napao policajca pa priveden Vozio pijan, odbio da stane

ZRENjANIN: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su R. P. (48) iz okoline Zrenjanina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, saopštila je danas PU Zrenjanin.

On se tereti da je sinoć oko 20.25 časova na putu između Zrenjanina i Orlovata upravljao vozilom ''hjundai'' sa 2,09 promila alkohola u organizmu, a prilikom policijske kontrole, vređao je, pretio i oglušio se o naređenje saobraćajnog policajca. Prilikom privođenja pružao je otpor i udario policajca nanevši mu lake telesne povrede. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.