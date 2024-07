Stravična nesreća u Podgorici, poginuo mladić! Izgubio kontrolu u kružnom toku i zabio se u zid

Na magistralnom putu Podgorica - Danilovgrad došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj je nastradala jedna osoba.

Do nezgode je došlo, kada je mladić O.K. (26) iz za sada nepoznatih razloga izgubio kontrolu nad vozilom kojim je upravljao i sleteo sa puta. - Sve se dogodilo na kružnom toku Komanski most. Mladić je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u potporni zid, potvrđeno je za RINU u OKC 112. Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nesreće. (Kurir.rs/Rina/Preneo: Đ. M.) Kurir