Hitna: Telo ženske osobe koja je nestala nakon sudara broda i čamca izvučeno iz Save

Službe Hitne pomoći izvukle su noćas iz Save telo ženske osobe, koja se vodila kao nestala nakon sudara teretnog broda i čamca, rečeno je u Hitnoj pomoći.Telo žene izvučeno je u 2.50 sati kod Sava promenade, dok se jedan muškarac i dalje vodi kao nestao.

Do sudara čamca i teretnog broga došlo je sinoć oko 21.45 na Savi kod Novog Beograda. Nakon sudara, jedan muškarac iz čamca je doplivao do splava na Novom Beogradu, gde su ga izvukli pripadnici rečne policije, a tragalo se za dve osobe. Na uglu Nemanjine i Resavske ulice sinoć je oboren motociklista i on je prevezen u Univerzitetski klinički centar sa lakšim povredama. Ekipe Hitne pomoći noćas su intervenisale 80 puta, od čega su 24 intervencije bile na javnom