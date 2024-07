Sećanje na stradanje Srba iz srednjeg Podrinja, patrijarh Porfirije: Za bol srpskih majki nisu potrebne potvrde niti glasanja

U Bratuncu obeležene 32 godine od stradanja Srba srednjeg Podrinja. Ubijeno je 3.267 Srba, među kojima i četrdeset troje dece. Za taj zločin niko nije odgovarao ni pred pravosuđem u BiH ni u Haškom tribunalu. Patrijarh Porfirije služio je u Bratuncu svetu liturgiju i pomen. Premijer Miloš Vučević poručio da je važno da se okupljamo, pamtimo i zajednički obeležavamo sve naše žrtve. Milorad Dodik: Za Srbe mir je jedina opcija, ali to ne znači da se nećemo braniti.

Dodik: Za Srbe mir je jedina opcija, ali to ne znači da se nećemo braniti Za nas Srbe mir je jedina opcija, ali to ne znači da se nećemo braniti, rekao je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik. "Hvala vam što na ovaj način ne dozvoljavamo da se zaboravi, jer drugi žele da to tako bude, da nestane sećanje na stradale Srbe", istakao je Dodik. Dodao je da su Srbe najviše ubijali na njihove najveće praznike. "Uvek su u nama videli krivce. Zar je krivac bio dečak