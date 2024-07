Za koga je Novak "svirao violinu"?

Neobičnu proslavu je imao Novak Đoković nakon prolaska u osminu finala VImbldona i pobede nad Aleksejem Popirinom (3:1).

Srpski teniser se okrenuo ka delu tribina gde je sedela njegova porodica i sa reketom oponašao sviranje violine. Ispostaviće se, to je bila poruka za njegovu ćerku. "To je bilo za Taru! Tara moja svira violinu već neko vreme, šest meseci i to je bio naš dogovor da ću tako da proslavim", objasnio je Đoković. Potom je govorio o proslavama drugih sportiska koje su mu drage. "Bolt! Ronaldo i ono "siu", sviđa mi se i Agasijevo mahanje sa poljupcem i kada se pokloni.