Od Mr boringa do novog britanskog premijera: Šta svet može da očekuje od nove vlade Kira Starmera - od Bregzita do Ukrajine (video)

Posle 14 godina konzervativne vlade, Velika Britanija može ponovo da gleda napred – tako rezultate izbora opisuje takozvani Mr Boring, odnosno Kir Starmer, pobednik izbora, i političar koji je do pre nekoliko meseci bio okarakterisan kao „previše dosadan“.

- Uspeli smo. Vodili ste kampanju za to, borili ste se za to, glasali ste za to i sada je došlo na naplatu. Promena počinje sada. I dobar je osećaj, moram da budem iskren. Četiri i po godine rada menjaju stranku. To je ono čemu služi, promenjena Laburistička partija, spremna da služi našoj zemlji, spremna da vrati Britaniju u službu radnih ljudi - kaže Kir Starmer. U moru levice i desnice, u naletima liberala, demokrata i konzervativaca, ko su u stvari Laburisti? -