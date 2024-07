"Kina pomaže Rusiji": Stoltenberg: "Ako Putin pobedi u Ukrajini, to će ohrabriti i Sija"

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio je da rat u Ukrajini pokazuje koliko blisko sarađuju Rusija, Kina, Severna Koreja i Iran.

On tvrdi i da Kina u velikoj meri pomaže rusku agresiju u Ukrajini. - Svi oni žele da NATO, Sjedinjene Države propadnu u Ukrajini, a ako Putin pobedi u Ukrajini, to ne samo da će ohrabriti predsednika Putina, već bi ohrabrilo i predsednika Sija. Kao što je japanski premijer rekao: Ono što se danas dešava u Ukrajini može se dogoditi sutra u Aziji - poručio je on za CBS. Istakao je da prisustvo Australije, Japana, Novog Zelanda i Južne Koreje na samitu NATO-a u