Od koga je sačuvan Stari grad?

Sačuvan je utisak da je sve od ranije dogovoreno i da je onih mesec dana, tokom kojih smo slušali vesti o pregovorima Bastaća (“političko prenemaganje”, reče novinar Danasa) sa koalicijom Biramo Stari grad poslužilo samo da se raspe eventualni gnev Starograđana, tradicionalno nenaklonjenih naprednjacima

Stari grad, je dakle, sačuvan: za predsednika Skupštine opštine izabran je Marko Bastać, nosilac liste “Čuvari Starog grada”, nekadašnji predsednik iste opštine ( u periodu od 12. maja 2016. do 24. avgusta 2020) i to najpre kao član Demokratske stranke (do decembra 2016), potom “Čuvar Starog Grada” (2016-2019) i na kraju potpredsednik Stranke slobode i pravde (2019-2020). Sačuvano je i pravilo da naprednjaci moraju da kontrolišu sve, bez obzira na stavove građana: