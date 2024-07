Od Lajčaka do Pahora i nazad – zašto nije izabran novi posrednik u dijalogu Beograda i Prištine

I dok se čeka da nova administracija preuzme institucije u Briselu, čeka se i na odgovor da li će na funkciji posrednika u dijalogu Beograda i Prištine ostati Mirloslav Lajačak. Sva je prilika da će na njoj biti - do januara. Poznavaoci prilika napominju da je dijalog u zastoju i da što pre treba naći formulu da se otkoči. Ipak, ne očekuju da se to dogodi brzo, jer podsećaju, koliko zavisi od evropskog posrednika, zavisi i od uključenosti SAD, gde su izbori zakazani za novembar.

Sa novim institucionalnim ciklusom u Briselu, nedeljama se spekuliše da li će posrednik u dijalogu Beograda i Prištine ostati Miroslav Lajčak. Pojedini mediji za vikend preneli su vest da na toj poziciji ostaje do januara. “Savet Evropske unije produžio je mandat specijalnom predstavniku EU za dijalog Srbije i Kosova Miroslavu Lajčaku do januara 2025. Odluka je doneta na sastanku ambasadora država članica EU 4. jula”. Do Komisije takva odluka, prema rečima glavnog