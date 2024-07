Vremenska prognoza za 10. jul 2024.

Od sutra je na snazi crveni meteo alarm. Vreo saharski vazduh stizaće na gotovo ceo Evropski kontinent. Ujutru u Srbiji temperautra od 16 stepeni, a najviša 39. U Beogradu tropska noć, dan na 38 stepeni u hladu iznad zelene površine, na betonu biće i desetak stepeni vrelije, zato izbegavajte boravak na otvorenom.

10.07.2024. Sreda: Pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 24 °S, a najviša dnevna od 35 do 39 °S. Tmax ≥ 38 °C, verovatnoća 90%. 11.07.2024. Četvrtak: Pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 17 do 25 °S, a najviša dnevna od 35 do 39 °S. Tmax ≥ 38 °C, verovatnoća 90%. 12.07.2024. Petak: Pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren,