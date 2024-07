Jamal kopirao sopstveni gol Francuzima i oborio rekord Pelea VIDEO

Gol Lamina Jamala i plasman Španije u finale Euro tema su dana u fudbalskim krugovima.

Mladi as Barselone upisao se u istoriju golom u 21. minutu susreta kojim je Španiji doneo izjednačenje. Sa 16 godina i 362 dana je oborio je rekord za najmlađeg strelca na EURO koji je 20 godina držao Švajcarac Johan Fonlanten. Uz to, Jamal je postao i najmlađi fudbaler koji je ikada nastupio u polufinalu nekog od završnih turnira. I ne samo to - oborio je i rekord Pelea sa Mundijala 1958. godine, Brazilac je tada imao 17 godina i 244 dana kada je zaigrao u