Los Anđeles Klipersi doveli Batuma i Portera

Košarkaš Nikolas Batum vratio se danas u Los Anđeles Kliperse, a taj NBA klub potpisao je i ugovor sa Kevinom Porterom.

Batum je prošle sezone odigrao 60 utakmica za Kliperse i Filadelfiju i prosečno je postizao 5,3 poena uz 4,1 skok i 2,1 asistenciju po utakmici. On je bio deo trampe koja je dovela Džejmsa Hardena u Kliperse. Harden, koji je bio slobodan igrač, dobio je dvogodišnji ugovor, a Klipersi su objavili danas da on ostaje. Francuski 35-godišnji košarkaš Batum je jedan od sedmorica aktivnih NBA igrača sa 10.000 poena, 5.000 skokova i 1.500 postignutih trojki. On nije želeo