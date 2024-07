Moguća nervoza, zamaranje, smanjena koncentracija: Tropski talas se nastavlja, klonite se sunca

Najviša dnevna temperatura za danas prognozirana je za Beograd, Novi Sad, Kragujevac i Negotin – 38 stepeni.

Najhladnije biće na Kopaoniku – 23 stepena, a na Zlatiboru će se živa u termometru kretati do 31. podeljka. Meteorolozi za danas prognoziraju pretežno sunčano i veoma toplo. Duvaće slab i umeren vetar, jugoistočni i istočni. Najviša temperatura iznosiće 38 stepeni, i to u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Negotinu. Stepen manje biće u Nišu i Loznici. Lakše će biti onima koji su na planinama. Na Zlatiboru će u hladu biti do 31 stepen, a na Kopaoniku do 23 stepena.