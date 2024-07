Batut: U Srbiji registrovan 181 slučaj morbila

BEOGRAD - U Srbiji je ukupno registrovan 181 slučaj malih boginja (morbili) zaključno sa 7. julom 2024. godine, saopštio je danas na svom sajtu Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanovic Batut".

U periodu od 1. 7. do 7. 7. ove godine, registrovan je 31 slučaj morbila i to 23 na teritoriji Novog Pazara, šest na teritoriji Beograda i po jedan slučaj u Novom Sadu i Loznici. Do sada su na teritoriji grada Beograda registrovana 94 slučaja morbila u okviru epidemije prijavljene 22. februara ove godine, naveo je "Batut". Pored toga morbili su potvrđeni i kod dva deteta sa teritorije Republike Srpske. U Referentnoj laboratoriji Instituta za virusologiju, vakcine i