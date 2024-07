Otkazan Novakov meč na vimbldonu, ali... Đoković je izašao na teren! A tamo - nestvarna dešavanja (foto)

Novak Đoković je prošao u polufinale na način na koji to ni on, ni jedan istinski ljubitelj sporta ne priželjkuje - usled povrede rivala. Ali, to što nije morao ove srede da izlazi na megdan Aleksu de Minoru, koji se nije oporavio od peha iz osmine finala, ne znači da nije bio na terenu. I, tamo su mu društvo pravila - deca.

Ćerka Tara i sin Stefan nisu samo gledala "šta se to dešava" već su, poput tate, imali po reket u ruci.