Euro 2024: VAR uništava fudbal, kaže selektor Holandije posle poraza od Engleske u polufinalu

BBC News pre 1 sat

GEORGI LICOVSKI/EPA-EFE/REX/Shutterstock Start Dumfrisa na Kejna

Korišćenje video tehnologije (VAR) „uništava fudbala", izjavio je selektor holandske fudbalske reprezentacije Ronald Kuman posle poraza od Engleske u polufinalu Evropskog prvenstva u Nemačkoj.

Holandija je povela u Dortmundu, ali je Engleska izjednačila iz penala, koji je podelio mišljenja fudbalskih stručnjaka.

Fudbaler Holandije Denzel Dumfris startovao je na Harija Kejna, ali tek nakon što je engleski napadač šutirao preko gola Holandije.

Sudija Feliks Cvajer najpre nije dosudio faul za Englesku, odnosno penal, ali je dobio poziv iz VAR sobe.

Potom je otišao do monitora pored terena i naknadno dosudio penal.

„Po mom mišljenju, to nije trebalo da bude penal", rekao je Kuman.

„Kejn je šutnuo loptu, a potom su im se kopačke dodirnule. Mislim da ne možemo da igramo fudbal valjano i to zbog VAR-a koji zaista uništava fudbal", smatra holandski selektor.

Geri Nevil, bivši engleski defanzivac, sada komentator na engleskom kanalu ITV, rekao je da Holandija ima svako pravo da smara da je oštećena.

„Kao defanzivac, mislim da je to bila apsolutno sramotna odluka", rekao je on.

„Nema šanse da je to bio jedanaesterac. On je prirodno startovao da blokira udarac. Po meni, to nije penal."

Bivši engleski napadač Alan Širer rekao je uživo na BBC Radiju 5: „Nema sumnje da postoji kontakt, ali defanzivac [Dumfris] pokušava da blokira loptu".

To nije bila prva odluka VAR-a na štetu Holandije na ovom EP. Podsetite se šta je bilo u utakmici protiv Francuske još u grupnoj fazi.

Dodatnu polemiku na društvenim mrežama izazvao je komentar poznatog italijanskog novinara Tankreda Palmerija.

Posle penala za Englesku, on je na društvenoj mreži Iks napisao da je sudija debelo pogrešio.

„Ovo je smešno, nema šanse da je ovo penal. Pretpostavljam da se engleski medijski preventivni rat protiv nemačkog sudije isplatio da se na njega izvrši pritisak", napisao je.

Dok su ga jedni podržavali, drugi su Palmeriju spočitali da on o pritiscima na sudije sve zna jer je to „poznati italijanski stil".

Nick Potts/PA Wire Start Dumfirsa na kejnu koji je prethodno uputio udarac ka golu Holandije

Kapiten Holandije i Liverpula Virdžil van Dajk rekao je da je odluka o penala bila presudan trenutak.

„Mislim da je odluka o penalu bila prelomna, Engleska je stekla samopouzdanje.

„Dovoljno govori to što je sudija prilično brzo posle utakmice otrčao u svlačionicu, nije imao vremena da se rukuje sa nama", izjavio je Van Dajk.

Uprkos tome što su se ugasile nade Holandije da će osvojiti prvu titulu šampiona Evrope od 1988. godine, Kuman je govorio i o šansama Engleske u finalu protiv Španije, ekipe koja je prikazala najviše na EP u Nemačkoj.

Španija je jedina reprezentacija koja je pobedila u svim utakmicama na turniru i ubedljivo je najefikasnija,

„Mislim da je Engleska u prvom poluvremenu pokazala sjajan fudbal.

„Ako pogledate sve utakmice španskog tima, videćete da oni igraju ofanzivnije, imaju odlične krilne igrači i vole da imaju loptu u nogama. U tome morate da ih sprečite.

„Engleska u finalu ima šanse. Španija igra na visokom nivou, ali Engleska može da ih zaustavi. Zašto ne?", rekao je Kuman.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 07.11.2024)