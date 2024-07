Uhapšen muškarac (35) iz Arilja: Saobraćajnom policajcu ponudio novac da ne evidentira prekršaj: Određeno mu zadržavanje

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su M. P. (35) iz Arilja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo davanje mita.

On se sumnjiči da je danas u okolini Požege saobraćajnom policajcu ponudio novac da ne sačini Zapisnik o izvršenoj kontroli učesnika u saobraćaju u koji je trebalo da evidentira prekršaj koji je osumnjičeni prethodno izvršio upravljajući vozilom marke „škoda“. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.