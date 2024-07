Dejan nedić brutalno udario na VAR sudiju: Taj čovek je Srbomrzac i neznalica, uradio je nešto što ne sme! (video)

„Nema kaznenog udarca, zašto? Kada je izvršen šut beli igrač je naleteo na nogu narandžastog“ Fudbaleri Engleske igraće u velikom finalu Evropskog prvenstva, jer su prethodno savladali reprezentaciju Holandije sa 2:1.

Odlučujući momenat desio se u nadoknadi utakmice, kada je napadač Aston Vile Oli Votkins postigao pogodak sa pobedu. Ipak, meč je obeležila i veoma sporna situacija i odluka Feliksa Cvajera i VAR sobe da dosude jedanaesterac za Englesku. What’s going on with VAR and football. England has a weak penalty claim after Kane kicks Dumfries, but actually goes to VAR and England get a penalty… Scotland with a bigger penalty claim imo, no VAR, no penalty! Consistency is