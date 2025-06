Vučić: Bombardovanje 1999. je presedan koji se danas vraća kao bumerang (video)

Predsednik Aleksandar Vučić poručio je danas na otvaranju Međunarodnog foruma studenata "Sloboda i suverenost naroda u 21. veku", u Palati Srbija, da je veoma važno graditi dobre odnose i sa manjim i ne tako moćnim zemljama i ukazao da je bombardovanje SR Jugoslavije 1999. godine bio presedan u svetu koji se danas vraća kao bumerang.

- Ponosan sam na to što ste vi mladi ljudi koji dolazite iz drugih zemalja, uvek i na svaki način predstavljali most između Srbije i tih drugih delova sveta u kojima smo tražili samo prijatelje. Ponosan sam i na to što za razliku od mnogih zemalja u svetu mi ne mislimo da je važno imati i graditi dobre odnose samo sa Briselom i Vašingtonom ili Moskvom i smatramo da je strašno važno graditi takve odnose sa manjim zemljama ili velikim zemljama koje nisu tako moćne i