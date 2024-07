Cela Srbija u crvenom, 26 stepeni izmereno već u 6 sati! RHMZ upozorava na Jak toplotni talas, u ovim gradovima jutros najtoplije

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura biće od 15 do 25, a najviša od 35 do 39 stepeni. Duvaće slab do umeren, istočni i jugoistočni vetar. I u Beogradu će biti sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura biće od 21 do 25, a najviša oko 39 stepeni. Prema merenjima RHMZ u šest sati, natoplije je u Beogradu gde je izmereno 26 stepeni, slede Zrenjanin i Kikinda sa po 23 stepena. Najhladnije je u Sjenici gde je izmereno 12 stepeni. Upozorenje RHMZ Jak i dugotrajan toplotni talas do