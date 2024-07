Otac osumnjičenog za dankino ubistvo uperio prst u ovog čoveka! Radoslav sad tvrdi da je njegovom sinu sve namešteno!

Danas je pred Višim javnim tužilaštvom Dejan Dragijević, osumnjičen za ubistvo Danke Ilić, u potpunosti negirao delo, da bi se sada za Kurir tim povodom oglasio njegov otac, koji tvrdi da je njegovom sinu, kao i osumnjičenom Srđanu Jankoviću, sve namešteno. - Čuo sam da je rekao da nikada nije video devojčicu, i naravno da je nije video, nije je ni pipnuo, a to što je prvo priznao da je ubio, sve mu je to namestio bivši direktor. Sve kolege to znaju i pričaju tako,